Астроном Киселев рассказал о засекреченном архиве США по изучению НЛО

Соединенные Штаты десятилетиями собирали и хранили данные, якобы связанные с НЛО, часть этой информации рассекречена и опубликована, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Специалист подчеркнул, что в засекреченных архивах США хранятся отчеты военных и гражданских наблюдателей, данные радаров и другая полученная информация.
«Часто под “скрытым архивом” подразумевают нечто, что однозначно доказывает существование инопланетян и их контакты с Землей, но правительство это скрывает. Тем не менее, сама природа “неопознанных” явлений подразумевает, что часть информации может оставаться неопределенной или требовать дальнейшего анализа. Поэтому, хотя прямого “архива с инопланетянами” нет, наличие обширного массива данных, часть из которых может быть классифицирована или находиться в процессе изучения, является весьма вероятным. Это не обязательно означает сокрытие правды об инопланетянах, но может быть связано с необходимостью защиты источников, методов или просто с отсутствием окончательных выводов», — отметил эксперт.
Киселев подчеркнул, что засекреченность этих данных не означает, что в них находятся неопровержимые доказательства внеземной жизни. Секретность может быть обусловлена соображениями национальной безопасности, защитой военных технологий, нежеланием вызвать панику или общественные волнения.
«Идея “скрытого архива” в США является мифом в его самой сенсационной форме, но имеет под собой реальную основу в виде большого объема непубличной информации, которая накапливалась и продолжает накапливаться в рамках государственных структур, занимающихся вопросами государственной безопасности и анализа необычных природных явлений в воздушном пространстве, которые объяснимы. Эта информация может быть засекречена по разным причинам, не обязательно связанным с инопланетным присутствием», — добавил специалист.
