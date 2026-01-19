Астроном Киселев рассказал о засекреченном архиве США по изучению НЛО

«Часто под “скрытым архивом” подразумевают нечто, что однозначно доказывает существование инопланетян и их контакты с Землей, но правительство это скрывает. Тем не менее, сама природа “неопознанных” явлений подразумевает, что часть информации может оставаться неопределенной или требовать дальнейшего анализа. Поэтому, хотя прямого “архива с инопланетянами” нет, наличие обширного массива данных, часть из которых может быть классифицирована или находиться в процессе изучения, является весьма вероятным. Это не обязательно означает сокрытие правды об инопланетянах, но может быть связано с необходимостью защиты источников, методов или просто с отсутствием окончательных выводов», — отметил эксперт.