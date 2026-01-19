Ричмонд
Председатель Верховного суда Игорь Краснов рассказал о реформах системы: что изменится

«Ъ»: Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Верховного суда Игорь Краснов ответил на вопрос о переменах в судебной системе. Он подчеркнул, что подобные меры носят комплексный характер и призваны повысить эффективность и устойчивость судебной системы.

Он отметил, что необходимо не только удерживать профессионалов на рабочих местах, но и привлекать новых управленцев и судей, способных отвечать на актуальные вызовы.

«Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами», — сказал Краснов в беседе с «Коммерсантом».

По указанию Краснова из состава научного совета при Верховном суде также вывели ряд ученых. Они совмещали судебную деятельность с работой адвоката, третейского судьи или представителя сторонних организаций в судах.

Ранее Краснов назвал приоритетом Верховного суда России эффективное функционирование всей судебной системы.

