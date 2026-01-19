Будущим омским летчикам едва не сорвали ежедневную практику отсутствием топлива

В Омской области транспортная прокуратура пресекла нарушения в сфере образовательной деятельности и закупок. Сотрудниками ведомства было установлено, что между Омским летно-техническим колледжем гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского и торговой компанией «Сфера» был заключен контракт на поставку авиатоплива для нужд колледжа. В установленный срок поставка по контракту 100 тонн топлива, необходимого для прохождения курсантами образовательной организации ежедневной летной практики, не была обеспечена. Срыв образовательного процесса не допущен благодаря стараниями омских прокуроров — после внесения представления генеральному директору ООО «Сфера», его организация произвела поставку контрактного авиационного керосина.