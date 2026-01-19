Ричмонд
Психиатр рассказала, о чем важно помнить при лечении депрессии

Врач Кунаковская: резкая отмена антидепрессантов вызовет более тяжелую депрессию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Резкий отказ от приема антидепрессантов может спровоцировать серьезное ухудшение психического и физического состояния. Об этом NEWS.ru сообщила врач-психиатр Елена Кунаковская. Она подчеркнула, что завершение терапии должно проходить строго под контролем лечащего врача.

— При внезапном прекращении терапии пациенты могут испытывать приступы тошноты, головокружение и ощущения, напоминающие «удары током» в голове, — пояснила специалист.

Однако самым опасным последствием является риск возвращения депрессии в еще более агрессивной и тяжелой форме, чем до начала лечения. Поэтому для безопасного выхода нужно постепенно снижать дозировку.

