Телефонные мошенники обманули на 500 тысяч рублей 85-летнюю омичку

В течение дежурной смены сотрудники полиции приняли три заявления о совершенных в отношении граждан дистанционных мошенничествах, за последние 24 часа в результате киберобмана жители нашего региона потеряли 523 тысячи рублей. Львиная доля от этой суммы —ущерб, причиненный пенсионерке, проживающей в Советском округе. Под предлогом декларирования сбережений, 85-летняя омичка для непривлечения к уголовной ответственности за якобы финансирование террористической организации, передала 500 тысяч рублей неизвестной женщине — курьеру мошенников. Возбуждено уголовное дело, организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий.