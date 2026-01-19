Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефонные мошенники обманули на 500 тысяч рублей 85-летнюю омичку

Пожилую женщину запугали уголовным делом за якобы финансирование террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа, в результате киберобмана, жители Омской области потеряли 523 тысячи рублей. Из них 500 тысяч потерянных рублей выпало на долю 85-летней омички, которую мошенники запугали уголовным делом.

В течение дежурной смены сотрудники полиции приняли три заявления о совершенных в отношении граждан дистанционных мошенничествах, за последние 24 часа в результате киберобмана жители нашего региона потеряли 523 тысячи рублей. Львиная доля от этой суммы —ущерб, причиненный пенсионерке, проживающей в Советском округе. Под предлогом декларирования сбережений, 85-летняя омичка для непривлечения к уголовной ответственности за якобы финансирование террористической организации, передала 500 тысяч рублей неизвестной женщине — курьеру мошенников. Возбуждено уголовное дело, организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий.