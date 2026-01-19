Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 20 января

Во вторник, 20 января, на Земле ожидаются магнитные бури G3 или G4 — причиной стала сильная вспышка на Солнце. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в лаборатории солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4, — добавили в сообщении в Telegram-канале.
По словам ученых, скорость плазмы, отделившейся от Солнца, составила около двух тысяч километров в секунду. Ожидается, что по мере приближения к планете она немного замедлится.
18 января на Солнце также произошла вспышка высшего балла X. По словам исследователей, крупные взрывы в начале года на обратной стороне звезды были в этом же месте.
Кроме того, 3 января ученые зафиксировали первую в 2026 году магнитную бурю. По их данным, явление началось примерно в 23:00 2 января. Астрономы предполагают, что там произошло как минимум две вспышки высшего X-класса.
27 декабря на восточном краю Солнца зафиксировали крупную вспышку класса M5.1 — она стала самой сильной с 8 декабря. Мощность явления составила около 50 процентов от порога высшего балла X.