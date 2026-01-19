С 2026 года омичи смогут добровольно застраховаться на случай болезни

С 1 января 2026 года самозанятые омичи, в том числе индивидуальные предприниматели, получат новую возможность — добровольно застраховать себя на случай временной нетрудоспособности. В течение трёхлетнего эксперимента они смогут получать пособия по больничному листу.
Для того чтобы стать застрахованным, нужно подать заявление в Отделение Социального фонда России по Омской области. Сделать это можно удобным способом до 30 сентября 2027 года: лично или письменно в клиентской службе, через портал «Госуслуги» или с помощью мобильного приложения «Мой налог».
В заявлении необходимо выбрать страховую сумму, от которой будет рассчитываться взнос и будущее пособие. Самозанятый может выбрать один из двух вариантов. Либо это будет сумма 35 000 рублей и ежемесячный взнос составит 1 344 ₽, либо — 50 000 рублей, с ежемесячным взносом 1 920 ₽
Если в дальнейшем федеральный МРОТ вырастет, то и эти базовые суммы будут проиндексированы.
Отметим, что изменить выбранную страховую сумму можно будет только через год после начала уплаты взносов. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.