С 2026 года омичи смогут добровольно застраховаться на случай болезни

Для того чтобы стать застрахованным, нужно подать заявление в Отделение Социального фонда России по Омской области. Сделать это можно удобным способом до 30 сентября 2027 года: лично или письменно в клиентской службе, через портал «Госуслуги» или с помощью мобильного приложения «Мой налог».