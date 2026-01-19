Ричмонд
Крупы и сливочное масло подорожали в Ростовской области в январе

В Ростовской области сливочное масло подорожало на 31 рубль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года заметнее всего выросло в цене сливочное масло — на 31 рубль, сообщает Ростовстат. В среднем килограмм стоит 1106,74 рубля.

— Волгодонск оказался среди самых дорогих городов по маслу — цена там приближалась к 1200 рублям, а Миллерово — среди самых доступных, — следует из данных ведомства.

В Ростовской области сливочное масло подорожало на 31 рубл. Фото: Ростовстат.

Подорожали и крупы. Шлифованный рис прибавил с 84,81 до 85,70 рубля за килограмм, пшено — с 47,82 до 48,46 рубля.

Сильнее остальных круп выросла гречка: с 62,07 до 65,75 рубля. Вермишель тоже стала дороже — с 110,46 до 110,84 рубля за килограмм.

По городам самые низкие цены на пшено зафиксировали в Миллерово и Таганроге, на рис — в Шахтах и Таганроге, на гречку — в Таганроге и Сальске.

