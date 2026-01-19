Крещенские купания в Башкирии: в них приняли участие уже почти 16 тысяч человек

Крещенские купания в Башкирии прошли организованно и массово. По данным на 08:00 19 января, в традиционном обряде омовения на водоемах республики приняли участие более 15 800 человек.
Как сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, наиболее популярными местами стали купели в Уфе, где собралось свыше 3600 человек, в Ишимбайском районе — более 1300 человек и в Благовещенском районе — более 1000 участников.
Всего для проведения обряда в регионе было подготовлено 98 специальных мест. Работу по обеспечению безопасности купальщиков на протяжении всей ночи обеспечивали более 1100 спасателей и сотрудников экстренных служб.
