Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крещенские купания в Башкирии: в них приняли участие уже почти 16 тысяч человек

В Башкирии в крещенских купаниях приняли участие 15 800 человек.

Источник: Комсомольская правда

Крещенские купания в Башкирии прошли организованно и массово. По данным на 08:00 19 января, в традиционном обряде омовения на водоемах республики приняли участие более 15 800 человек.

Как сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, наиболее популярными местами стали купели в Уфе, где собралось свыше 3600 человек, в Ишимбайском районе — более 1300 человек и в Благовещенском районе — более 1000 участников.

Всего для проведения обряда в регионе было подготовлено 98 специальных мест. Работу по обеспечению безопасности купальщиков на протяжении всей ночи обеспечивали более 1100 спасателей и сотрудников экстренных служб.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.