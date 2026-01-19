В iPhone обнаружили тайную настройку для сна

В смартфонах iPhone есть тайная настройка, предназначенная для сна. О ней в четверг, 15 января, рассказали журналисты издания TechRadar.
В iOS 26 добавилась новая функция — «Фоновые звуки». В данном режиме iPhone генерирует и воспроизводит определенные звуки — функция отлично подходит для того, чтобы быстрее заснуть.
В ассортименте есть звуки дождя, грозы, самолета, горящего костра, человеческой речи и другие записи. Их монотонность и помогает многим расслабиться.
— Пожалуй, это самая недооцененная функция специальных возможностей на вашем iPhone, — добавили в материале.
Чтобы включить функцию, необходимо открыть настройки iPhone и перейти в раздел «Универсальный доступ». Далее нужно перейти в подраздел «Аудиовизуализация» и открыть параметр «Фоновые звуки».
