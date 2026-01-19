Теннисист Даниил Медведев стартовал на Australian Open с победы

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Медведева. В следующем раунде первая ракетка России встретится с французом Кентеном Гали.
Даниилу Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и имеет в своем активе 22 титула в одиночном разряде под эгидой этой организации.
В 2022 году он провел 16 недель на первой позиции мирового рейтинга. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.
Его сопернику Йесперу де Йонгу 25 лет. Он занимает 73-е место в мировом рейтинге и не имеет титулов ATP. На турнирах Большого шлема его лучший результат — выход во второй круг.
Открытый чемпионат Австралии — это первый турнир Большого шлема в сезоне, который проходит на покрытии «хард». Общий призовой фонд составляет около $75 миллионов.
Ранее сообщалось, что во время матча квалификации Australian Open бол-гёрл потеряла сознание на корте. Девочка пошатнулась, затем упала и начала биться в судорогах.