Седьмое место в ПФО: средний размер пенсий в Башкирии продолжает расти

Средний размер пенсий в Башкирии продолжает расти. По данным Социального фонда России, на 1 ноября 2025 года этот показатель достиг 22 901 рубля, что на 11,4% выше, чем годом ранее.
Уровень пенсионного обеспечения в республике оказался чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, где средняя пенсия составляет 22 727 рублей. В рейтинге регионов ПФО по этому показателю Башкирия занимает седьмую строчку.
Лидером округа стал Пермский край со средней пенсией в 23 682 рубля. За ним следуют Удмуртия (23 413 рубля), Самарская (23 342 рубля), Нижегородская (23 307 рублей) и Кировская (23 250 рублей) области, а также Татарстан (23 219 рублей). Самые низкие пенсии в ПФО — у жителей Марий Эл (21 236 рублей) и Пензенской области (21 490 рублей).
Средняя пенсия по России в целом достигла 23 535 рублей. При этом региональный разрыв остается значительным: от 17 462 рубля в Дагестане до 38 885 рублей в Чукотском автономном округе.
