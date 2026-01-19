В Елабуге начнут проводить выездные регистрации брака в исторических локациях

Идея призвана оживить свадебный туризм и сделать торжественные церемонии еще привлекательнее как для гостей города, так и для местных пар. Планируется, что бракосочетания будут проходить в самых живописных и исторически значимых уголках Елабуги. Среди возможных локаций — площадь Памяти, сквер тружеников тыла и другие места, наполненные особым духом города.