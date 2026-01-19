Ричмонд
В Елабуге начнут проводить выездные регистрации брака в исторических локациях

Об этом сообщил мэр города Рустем Нуриев.

Источник: Комсомольская правда

В Елабуге готовится к запуску новое туристическое и социальное направление — выездные регистрации брака. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в ходе итоговой пресс конференции.

Идея призвана оживить свадебный туризм и сделать торжественные церемонии еще привлекательнее как для гостей города, так и для местных пар. Планируется, что бракосочетания будут проходить в самых живописных и исторически значимых уголках Елабуги. Среди возможных локаций — площадь Памяти, сквер тружеников тыла и другие места, наполненные особым духом города.

Рустем Нуриев подчеркнул: организаторы позаботятся о том, чтобы каждая церемония стала по настоящему запоминающимся событием. Помимо официальной части, пары смогут насладиться дополнительными возможностями — устроить профессиональную фотосессию, прогуляться по старинным улочкам и познакомиться с местными достопримечательностями.