Глава Верховного суда заявил о пересмотре зарплат и стажа судей

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов выступил за пересмотр подходов к материальному обеспечению и социальным гарантиям мировых и федеральных судей, а также работников судов. Об этом он заявил в интервью «Ъ».
Краснов отметил, что нынешняя система оплаты труда выглядит несправедливой. По его словам, достойный уровень зарплаты судьи получают фактически только ближе к пенсионному возрасту — после накопления выслуги и получения высоких квалификационных классов. Он подчеркнул, что такой подход нужно менять, поскольку работа судьи, по его оценке, должна достойно оплачиваться на любом этапе службы.
Также председатель Верховного суда сообщил о планах повышать социальные гарантии в регионах, где работа судей связана с повышенной нагрузкой или опасностью. В качестве примера он привел Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
По словам Краснова, уже ведется работа над изменением порядка учета судебного стажа на этих территориях. Планируется, что один день работы в указанных субъектах будет засчитываться как два дня стажа.
