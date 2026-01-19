Глава Верховного суда заявил о пересмотре зарплат и стажа судей

Краснов отметил, что нынешняя система оплаты труда выглядит несправедливой. По его словам, достойный уровень зарплаты судьи получают фактически только ближе к пенсионному возрасту — после накопления выслуги и получения высоких квалификационных классов. Он подчеркнул, что такой подход нужно менять, поскольку работа судьи, по его оценке, должна достойно оплачиваться на любом этапе службы.