Экс-супруг Гурченко заявил, что ему стыдно смотреть ток-шоу, посвященные актрисе

— Я за 20 лет жизни с Люсей, видел, может быть, только одну пару, с которой она по-настоящему дружила. Что касается всех этих людей из ток-шоу, то, когда смотрю на них и слышу, что они говорят, мне стыдно! Многие даже не были с ней толком знакомы. Они, возможно, просто где-то пересекались в работе. Покурили вместе. И все! — отметил он в журнале «Караван историй».