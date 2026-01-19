Экс-супруг Гурченко заявил, что ему стыдно смотреть ток-шоу, посвященные актрисе

Бывший супруг актрисы Людмилы Гурченко Константин Купервейс рассказал, что плохо относится к программам, посвященным памяти актрисы. По его словам, многие откровения знаменитостей, которые якобы дружили с артисткой, не соответствуют действительности.
— Я за 20 лет жизни с Люсей, видел, может быть, только одну пару, с которой она по-настоящему дружила. Что касается всех этих людей из ток-шоу, то, когда смотрю на них и слышу, что они говорят, мне стыдно! Многие даже не были с ней толком знакомы. Они, возможно, просто где-то пересекались в работе. Покурили вместе. И все! — отметил он в журнале «Караван историй».
Журналистка Юлия Меньшова выразила мнение, что феномен Гурченко заключается в образе жертвы и ее страсти к атрибутике, которая была непривычной в искусстве СССР.
Ранее появилось множество слухов о романе Гурченко с актером Александром Ширвиндтом. На протяжении многих лет их связывали дружеские отношения. Многие подозревали, что общение артистов имело романтический подтекст. Купервейс опроверг слухи, рассказав о том, что в действительности связывало Гурченко и Ширвиндта.