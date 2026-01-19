Ричмонд
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь более 90 беспилотников ВСУ

Ночью в небе над Белгородской областью средства ПВО России нейтрализовали 31 украинских беспилотник.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 января обезвредили в небе над регионами РФ 92 вражеских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Так, по данным Минобороны, над Белгородской областью военные сбили 31 дрон, над Саратовской — 29, над Воронежской — 25, над Брянской и Тамбовской — по три. Кроме того, один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области.

Напомним, в ночь с 17 на 18 января силы ПВО РФ уничтожили в небе над российскими регионами 63 украинских беспилотных летательных аппарата. Над территорией Белгородской области было сбито 23 дрона, над Брянской — 13, над Северной Осетией и Ростовской областью — по шесть.

Также по четыре БПЛА удалось обезвредить в Волгоградской и Астраханской области, два — в Курской. Помимо этого, по одному беспилотнику российские военные обезвредили над Ставропольским краем, Республикой Крым, Азовским морем, Воронежской и Рязанской областями.

