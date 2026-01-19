Новый глава Минтруда анонсировал новые гибкие формы занятости в Беларуси

Также министр заметил, что современные молодые люди стремятся к тому, чтобы быстро получить профессию, освоить необходимые знания и реализовать себя. И подчеркнул, что в связи с этим необходимы новые гибкие формы занятости, позволяющие быстро выходить на рынок труда.