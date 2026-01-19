Ричмонд
Новый глава Минтруда анонсировал новые гибкие формы занятости в Беларуси

Новый глава Минтруда сказал, что в Беларуси появятся новые гибкие формы занятости.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появятся новые гибкие формы занятости. Это анонсировал новый министр труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире «Беларусь 1».

Так, новый глава Минтруда сказал, что, делая ставки на рынке труда, нельзя ограничиваться одной только категорией: молодежью, которая стремится найти свое место, или людьми старшего поколения, продолжающими трудиться на пенсии.

— Необходим комплексный подход в этом вопросе, — уверен Лобович.

Он подчеркнул, что в Беларуси прилагаются все усилия, чтобы и молодежь, и опытные работники чувствовали себя комфортно на рынке труда.

Также министр заметил, что современные молодые люди стремятся к тому, чтобы быстро получить профессию, освоить необходимые знания и реализовать себя. И подчеркнул, что в связи с этим необходимы новые гибкие формы занятости, позволяющие быстро выходить на рынок труда.

Напомним, на минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты. При этом глава страны также решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

А еще Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров.

