В укор омским дорожным службам, омич слепил домик из грязной кучи снега

Житель Омска так устал от огромных куч снега, которые неделями не убирают дорожные службы, что решил сотворить из них снежную инсталляцию в виде уютного домика.

Источник: Комсомольская правда

Уставший от «снежного бардака» омич решил хоть как-то поднять себе и остальным жителям города настроение. Для этого он использовал давно не убранную кучу грязного снега, превратив ее в сказочный снежный домик.

«На улице Б. Архитекторов, ⅓, неравнодушный житель дома сотворил чудо из грязной кучи счищенного с дорог снега (которая пролежала энное количество дней, загораживая обзор для выезда). За два дня плодотворной работы появился вот такой шедевр!», — говорится в посте телеграм-канала «Омский новостной поезд».

На прикрепленных к посту фотографиях виден аккуратно сделанный и даже выкрашенный домик, материалом которому послужила огромная куча грязного снега. Пост за короткое время набрал восхищенных сердечек-лайков, а в комментариях омичи поблагодарили неизвестного автора инсталляции за поднятое настроение.