В укор омским дорожным службам, омич слепил домик из грязной кучи снега

Уставший от «снежного бардака» омич решил хоть как-то поднять себе и остальным жителям города настроение. Для этого он использовал давно не убранную кучу грязного снега, превратив ее в сказочный снежный домик.
«На улице Б. Архитекторов, ⅓, неравнодушный житель дома сотворил чудо из грязной кучи счищенного с дорог снега (которая пролежала энное количество дней, загораживая обзор для выезда). За два дня плодотворной работы появился вот такой шедевр!», — говорится в посте телеграм-канала «Омский новостной поезд».
На прикрепленных к посту фотографиях виден аккуратно сделанный и даже выкрашенный домик, материалом которому послужила огромная куча грязного снега. Пост за короткое время набрал восхищенных сердечек-лайков, а в комментариях омичи поблагодарили неизвестного автора инсталляции за поднятое настроение.