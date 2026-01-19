Ричмонд
Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: МЧС Беларуси

Сотрудники МЧС Беларуси ежегодно, начиная с 2000 года, отмечают 19 января День спасателя.

«Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность», — говорится в поздравлении.

По словам президента, смелость и готовность прийти на помощь белорусских спасателей заслуживают уважение и признание в обществе.

«Ежедневно, рискуя собой, сохраняя жизнь и здоровье людей, а также имущество, белорусские спасатели являются истинным примером служения Отечеству. В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко поблагодарил ветеранов органов и подразделений по ЧС. Их усилиями, по мнению президента, был заложен фундамент нынешних успехов министерства.

Особую признательность президент выразим им з обучение населения правилам поведения и безопасности, а также за воспитание новых поколений спасателей.

Глава государства поблагодарил всех сотрудников МЧС за стойкость, терпение, преданность делу и желание помогать всем, кто оказался в беде.

«Пусть ваши усилия будут оценены по достоинству, а ежедневный кропотливый труд приносит новые успехи и возможности для развития», — говорится в поздравлении.

