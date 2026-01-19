Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сотрудники МЧС Беларуси ежегодно, начиная с 2000 года, отмечают 19 января День спасателя.
«Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность», — говорится в поздравлении.
По словам президента, смелость и готовность прийти на помощь белорусских спасателей заслуживают уважение и признание в обществе.
«Ежедневно, рискуя собой, сохраняя жизнь и здоровье людей, а также имущество, белорусские спасатели являются истинным примером служения Отечеству. В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко поблагодарил ветеранов органов и подразделений по ЧС. Их усилиями, по мнению президента, был заложен фундамент нынешних успехов министерства.
Особую признательность президент выразим им з обучение населения правилам поведения и безопасности, а также за воспитание новых поколений спасателей.
Глава государства поблагодарил всех сотрудников МЧС за стойкость, терпение, преданность делу и желание помогать всем, кто оказался в беде.
«Пусть ваши усилия будут оценены по достоинству, а ежедневный кропотливый труд приносит новые успехи и возможности для развития», — говорится в поздравлении.