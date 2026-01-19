Новые типы домов престарелых и центров для лиц с инвалидностью появятся в Казахстане

В частности, предусматривается разработка стандартов по развитию сети:
домов малой вместимости на основе универсального дизайна для инклюзивного проживания как альтернативы действующей сети центров специальных социальных услуг в условиях стационара; отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью в целях оптимизации центров оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для детей с инвалидностью для сохранения ребенка в семье.
В Минтруда отмечают, что принятие проекта позволит расширить типы стационарного обслуживания для лиц с инвалидностью и престарелых путем развития сети домов малой вместимости на основе принципов универсального дизайна, включая обеспечение инклюзивных условий проживания, направленных на повышение самостоятельности, социальной адаптации и качества жизни получателей специальных социальных услуг.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 февраля.