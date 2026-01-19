Ричмонд
Новые типы домов престарелых и центров для лиц с инвалидностью появятся в Казахстане

Минтруда подготовило приказ, которым вносятся изменения в стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, предусматривается разработка стандартов по развитию сети:

домов малой вместимости на основе универсального дизайна для инклюзивного проживания как альтернативы действующей сети центров специальных социальных услуг в условиях стационара; отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью в целях оптимизации центров оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для детей с инвалидностью для сохранения ребенка в семье.

В Минтруда отмечают, что принятие проекта позволит расширить типы стационарного обслуживания для лиц с инвалидностью и престарелых путем развития сети домов малой вместимости на основе принципов универсального дизайна, включая обеспечение инклюзивных условий проживания, направленных на повышение самостоятельности, социальной адаптации и качества жизни получателей специальных социальных услуг.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 февраля.