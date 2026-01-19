В Общественной палате неожиданно предложили продлить работу детсадов до 20:00

Детские сады в России должны работать как минимум до восьми часов вечера, поскольку нынешний график не соответствует реальности работающих родителей. Об этом РИА Новости заявила зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
По ее словам, режим работы детсадов «сильно устарел» и во многих случаях заканчивается раньше, чем у родителей завершается рабочий день. Даже если человек освобождается около 19:00, ему еще нужно добраться домой или до учреждения, что создает проблему с тем, где в это время должен находиться ребенок.
Москвитина подчеркнула, что продление работы не обязательно требует присутствия воспитателей. По ее мнению, в вечерние часы безопасность детей могут обеспечивать няни или младший персонал, чтобы у родителей была возможность забрать ребенка без спешки и риска нарушить правила учреждения.
Она также отметила, что прежняя схема, когда ребенка могли забрать бабушки и дедушки, сегодня работает все хуже. По ее словам, старшее поколение тоже продолжает трудиться, и в итоге семья сталкивается с «временной дырой», когда взрослые еще на работе, а детский сад уже закрыт.
Кроме того, Москвитина заявила, что несоответствие графиков напрямую влияет на демографию. Она считает, что многие семьи с одним ребенком и ипотекой вынуждены концентрироваться на работе и бытовых задачах, поэтому не решаются на рождение второго.
