Александр Шевченко вышел во второй круг Australian Open

АСТАНА, 19 янв — Sputnik. Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на Australian Open-2026, обыграв шведа Элиаса Имера в первом круге в четырех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1.
Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Шевченко выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Имера один эйс, четыре двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Лернер Тиен — Маркос Хирон.
Australian Open завершится 1 февраля.