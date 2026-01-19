Александр Шевченко вышел во второй круг Australian Open

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Шевченко выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Имера один эйс, четыре двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнта.