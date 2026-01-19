Хет-трик капитана принес омскому «Авангарду» победу над «Трактором»

Второй период на старте был с преимуществом уральцев. Они больше атаковали, заставив потрудиться оборону и вратаря нашей команды. Но создали в итоге проблему себе сами, ненужным удалением. Это дало «Авангарду» возможность забить снова, у него отличился мощным броском Максим Лажуа. Далее удаление Шарипзянова, где гости выстояли, а затем и сами забили. Потуральски сделал прострел, а Майкл Маклауд забросил. А буквально через 64 секунды Дамир забил снова, используя отложенный штраф хозяев. Итого 4:1 после двух периодов.