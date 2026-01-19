Хет-трик капитана принес омскому «Авангарду» победу над «Трактором»

Омские хоккеисты в чемпионате КХЛ сыграли 18 января выездной матч против «Трактора» и победили 5:2. Три гола из пяти у них оформил защитник и капитан Дамир Шарипзянов.
В первом отрезке открыл счет как раз Дамир дальним броском. Ему пасовал Джо Чеккони. До перерыва хозяева льда успели сравнять цифры на табло, когда у них забил с передачи Низамеева Александр Кадейкин, его гол для гостей был довольно обидным.
Второй период на старте был с преимуществом уральцев. Они больше атаковали, заставив потрудиться оборону и вратаря нашей команды. Но создали в итоге проблему себе сами, ненужным удалением. Это дало «Авангарду» возможность забить снова, у него отличился мощным броском Максим Лажуа. Далее удаление Шарипзянова, где гости выстояли, а затем и сами забили. Потуральски сделал прострел, а Майкл Маклауд забросил. А буквально через 64 секунды Дамир забил снова, используя отложенный штраф хозяев. Итого 4:1 после двух периодов.
Ну и в третьем периоде стороны обменялись голами, но сюжета в общем это уже не изменило. Шарипзянов оформил хет-трик, а уж затем Светлаков у уральцев скрасил горечь поражения еще одним голом, было это на 52-й минуте, с передач Григоренко и Дронова.
После этой победы «ястребы» занимают четвертое место в сводной таблице КХЛ. Далее они сыграют 20 января в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
Ранее мы писали, что тренер омского клуба Александр Свитов выйдет с больничного в конце января.