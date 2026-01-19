«Гражданин Г.»: житель Хабаровского края осужден за то, что запер людей в туалете

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре рассмотрел уголовное дело против местного жителя, организовавшего платный доступ к туалету. Его поступок расценён как преступление, связанное с незаконным ограничением свободы двоих человек, сообщает в Telegram-канале (18+) объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
«Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Г., оказывавшего услуги по пользованию туалетным модулем. Действия подсудимого квалифицированы как незаконное лишение свободы двух лиц (п. “ж” ч. 2 ст. 127 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Гражданин Г., решил, что посетители нарушили правила оплаты посещения туалета, поэтому дистанционно заблокировал двери, чтобы «нарушители» заплатили штраф. По озвученным в суде данным, удержание продолжалось почти три часа. При этом сам гражданин Г. вину не признал, утверждая, что умысла на лишение свободы не имел и дверь не блокировал.
Учитывая характер преступления, смягчающие обстоятельства (возмещение морального вреда, привлечение впервые) и отсутствие отягчающих, суд назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.