Продала дом, сняла все деньги с депозита: павлодарка лишилась 36 млн тенге

В Павлодаре пенсионерка продала дом, сняла деньги с депозита, оформила кредиты, после чего перевела мошенникам 36 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В июле 2025 года 67-летняя жительница Павлодара получила сообщение о мошеннических атаках. Позже ей позвонила девушка, которая заявила о необходимости срочно выставить дом на продажу. Женщине сказали снять деньги с банковского счета и перевести их на «безопасный» счет.

Следуя инструкциям, женщина продала свой дом, сняла все деньги с депозита, оформила кредиты и перевела свыше 36 миллионов тенге. После этого ей сообщили, что мошенники планируют оформить кредит на ее имя.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов поделился этой информацией.