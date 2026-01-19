Продала дом, сняла все деньги с депозита: павлодарка лишилась 36 млн тенге

В июле 2025 года 67-летняя жительница Павлодара получила сообщение о мошеннических атаках. Позже ей позвонила девушка, которая заявила о необходимости срочно выставить дом на продажу. Женщине сказали снять деньги с банковского счета и перевести их на «безопасный» счет.
Следуя инструкциям, женщина продала свой дом, сняла все деньги с депозита, оформила кредиты и перевела свыше 36 миллионов тенге. После этого ей сообщили, что мошенники планируют оформить кредит на ее имя.
Полиция возбудила уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов поделился этой информацией.