Продала дом, сняла все деньги с депозита: павлодарка лишилась 36 млн тенге

В июле 2025 года 67-летняя жительница Павлодара получила сообщение о мошеннических атаках. Позже ей позвонила девушка, которая заявила о необходимости срочно выставить дом на продажу. Женщине сказали снять деньги с банковского счета и перевести их на «безопасный» счет.