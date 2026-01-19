В Ростовской области за сутки в пожарах погиб человек

В Ростовской области за 18 января ликвидировали 14 техногенных пожаров. В одном случае погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали 164 специалиста и 41 единица техники. Также подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП, — уточнили в ведомстве.
Ранее в Семикаракорске, на улице Красноармейской, 75-летняя женщина надышалась дымом во время возгорания и была госпитализирована.
Огонь разгорелся на площади восьми квадратных метров. Пожар потушили шесть огнеборцев МЧС с помощью двух спецмашин. Причину возгорания установит дознаватель ведомства.
Напомним, губернатор Юрий Слюсарь недавно рассказал о проектах по повышению пожарной безопасности.
Например, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей для переоборудования молоковоза в пожарную машину. В Азовском районе также создадут добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.