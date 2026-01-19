Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки в пожарах погиб человек

В Ростовской области за сутки потушили 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 18 января ликвидировали 14 техногенных пожаров. В одном случае погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали 164 специалиста и 41 единица техники. Также подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Семикаракорске, на улице Красноармейской, 75-летняя женщина надышалась дымом во время возгорания и была госпитализирована.

Огонь разгорелся на площади восьми квадратных метров. Пожар потушили шесть огнеборцев МЧС с помощью двух спецмашин. Причину возгорания установит дознаватель ведомства.

Напомним, губернатор Юрий Слюсарь недавно рассказал о проектах по повышению пожарной безопасности.

Например, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей для переоборудования молоковоза в пожарную машину. В Азовском районе также создадут добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше