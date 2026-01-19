Ричмонд
Эксперт Дьяков: Анализ медицинских данных с помощью ИИ может привести к утечке

Россияне могут столкнуться с утечкой при анализе медицинских данных с помощью нейросети. Об этом в понедельник, 19 января, предупредил старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков.

— Использование больших языковых моделей, таких как ChatGPT, которые предлагают пользователям возможность анализа медицинской информации, может привести к утечке таких данных, — добавил эксперт.

Он уточнил, что подобные ИИ-сервисы не забывают пользовательскую информацию — они обучаются на ней и воспроизводят эти данные, в том числе медицинские.

Это может привести к компрометации личности. Создатели ИИ при судебных разбирательствах также должны раскрывать данные пользователей — это создает дополнительные риски для конфиденциальности, передает РИА Новости.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, сообщил, что специалисты ведомства активно работают над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в свою деятельность.

Россиянки также начали сбрасывать лишний вес с помощью ИИ. Нейросеть составляет меню на период похудения и план персональных тренировок. «Вечерняя Москва» провела эксперимент и узнала, как советует худеть ИИ.