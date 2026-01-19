Топ-5 главных новостей в Молдове 19 января 2026: Морозы уходят — в Молдове начинает резко теплеть; языковой скандал на «Евровидении» — как в Молдове возрождается нацизм; почему в Молдове поку

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 19 января 2026:
1. Покупка жилья в Молдове — это лотерея с высокими ставками: Люди рискуют остаться без квартир, потерять деньги и оказаться в многолетних судах.
2. Как в Молдове возрождается нацизм: Почему, чем ближе наша страна к ЕС, тем больше у нас в стране «языковых скандалов».
3. В Молдове начинает стремительно теплеть, но днем еще «минус»: Дикие морозы остались только по ночам, а к четвергу синоптики обещают снегопад.
4. «Рабам не нужно образование и обучение»: Жуткий прогноз — через несколько лет Молдова останется без ВУЗов, а через 15 лет и без школ — что происходит.
5. Заявления президента Майи Санду, затрагивающие вопросы идентичности и будущего государства, следует рассматривать шире: Что стоит за риторикой власти в адрес Православной церкви Молдовы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.
Что нужно знать, чтобы не потерять деньги при покупке недвижимости (далее…).
Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.
Правительство ПАС не намерено снижать тариф на газ, найдя для этого причину, при этом на газовых схемах потребители Молдовы теряют до 1,6 млрд леев (далее…).
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).