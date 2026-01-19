Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском регионе температура ночью опускалась до минус 19 градусов

В Московском регионе в ночь на понедельник ударили морозы до минус 19 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве составила минус 8,3 градуса, на юге столичного региона ударил мороз до минус 19,6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью в Москве, на опорной столичной метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,3 градуса. В Подмосковье разброс температур колебался от минус 7,7 — в Железнодорожном, до минус 19,6 — на юге, в Серебряных Прудах», — рассказал Тишковец.