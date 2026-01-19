Ричмонд
Крысы устроили набег на больничную палату в одной стране

В индийском штате Уттар-Прадеш стая крыс захватила больничную палату и устроила настоящий «рейд» прямо над головами пациентов. Видео происшествия опубликовал портал Need To Know.

Инцидент произошел 14 января в клинике государственного медицинского колледжа в городе Гонда. На кадрах видно, как грызуны бегают по трубам под потолком палаты, перемещаются над койками и затем забираются на тумбочку, чтобы добраться до пакета с продуктами.

По словам очевидцев, животные спокойно передвигались по отделению, пока пациенты оставались на местах и не могли ничего сделать.

После того как ролик разошелся по соцсетям, власти раскритиковали руководство колледжа и потребовали срочно принять меры. Сообщается, что в ортопедическом отделении, где заметили крыс, разместили отраву.

Один из врачей заявил, что грызунов привлекают продукты, которые родственники приносят пациентам. Также в медучреждении начали внутреннюю проверку.

