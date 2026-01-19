Крысы устроили набег на больничную палату в одной стране

Инцидент произошел 14 января в клинике государственного медицинского колледжа в городе Гонда. На кадрах видно, как грызуны бегают по трубам под потолком палаты, перемещаются над койками и затем забираются на тумбочку, чтобы добраться до пакета с продуктами.