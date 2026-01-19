Суд по иску свекрови лишил омичку с сыном выплат на погибшего мужа

Об этом сообщили в понедельник, 19 января 2026 года, в пресс-службе суда.
Отмечается, что мать военнослужащего, погибшего в январе 2025 года в ходе СВО, обратилась сначала в районный суд, где просила признать невестку и ее сына утратившими статус членов семьи военнослужащего. Женщина, ставшая свекровью, отмечала, что брак был зарегистрирован в колонии в апреле 2022 года. Там мужчина отбывал наказание.
Однако, как заявили в суде, супруги никогда не жили вместе и собрались развестись, а отцом ребенка омички является другой человек.
«Уже в декабре 2022 года ответчик начала проживать с другим мужчиной и впоследствии родила от него сына. Изначально в качестве отца ребенка был указан погибший, однако позднее, в рамках отдельного дела об установлении отцовства, суд официально установил, что отцом ребенка является другой мужчина», — было установлено в ходе рассмотрения дела, заявили в суде.
Суд первой инстанции, с учетом апелляционного определения, признал супругу военнослужащего и ее несовершеннолетнего сына утратившими статус членов семьи военнослужащего, а в месте с ним — и право на выплаты.
«Факт нахождения супруги военнослужащего в фактических брачных отношениях с другим мужчиной и рождение от него ребенка в период зарегистрированного брака с военнослужащим сам по себе свидетельствует о нарушении супругой принципов построения семьи, злоупотреблении своими личными правами, неисполнении семейных обязанностей и пренебрежении интересами семьи», — указано в сообщении суда.
Сохранение права на выплаты не отвечает целям правового регулирования таких мер социальной поддержки, добавили в суде.