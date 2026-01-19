Ричмонд
Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе России

Перемены в судебной системе России должны повысить ее эффективность и устойчивость. Об этом в понедельник, 19 января, рассказал председатель Верховного суда Игорь Краснов.

По его словам, подобные меры носят комплексный характер. Они позволяют не только удерживать профессионалов на местах, но и привлекать к работе новых управленцев и судей, которые могут отвечать на актуальные вызовы.

— Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами, — добавил Краснов в беседе с газетой «Коммерсант».

Недавно в Государственной думе также призвали ввести онлайн-трансляции судебных заседаний по резонансным делам. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента выступили с инициативой запретить госслужащим владеть недвижимостью в других странах. В рамках законопроекта подразумевается, что ограничения будут распространяться и на членов семей указанных категорий лиц.

