Крещенские купания у храма-памятника на Казанке: фоторепортаж

19 января православные отмечают Крещение — один из главных праздников в христианстве. Он посвящен воспоминанию крещения Иисуса Христа, который проводился водах реки Иордан. В столице Татарстана вечером 18 января в Крещенский сочельник митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил воду на реке Казанке. Около храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя была оборудована крещенская купель. До вечера 19 января верующие смогут здесь окунуться в иордань и набрать святой воды. Кадры с места крещенских купаний в Казани — в нашем фоторепортаже.