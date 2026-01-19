Ричмонд
Крещенские купания у храма-памятника на Казанке: фоторепортаж

с места крещенских купаний в Казани — в нашем фоторепортаже.