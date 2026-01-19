Администрация Иркутска выезжает на помощь водителям в морозы. В городе установилась аномально холодная погода. Днем столбик термометра — на отметке ниже 30 градусов. В связи с этим автомобилисты все чаще сталкиваются с неисправностями машин на дорогах. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу администрации.
— Если такая ситуация произошла с вами, обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783.
Специалисту необходимо назвать адрес, где вы находитесь, номер телефона и рассказать подробнее о ситуации. К потерпевшим водителям будут приезжать сотрудники службы. Холод продержится в областном центре еще несколько дней. Так, с понедельника на вторник будет самая морозная ночь.