Администрация Иркутска выезжает на помощь водителям в морозы. В городе установилась аномально холодная погода. Днем столбик термометра — на отметке ниже 30 градусов. В связи с этим автомобилисты все чаще сталкиваются с неисправностями машин на дорогах. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу администрации.