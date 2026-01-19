Ричмонд
«Работали девять машин МЧС». Склад пиротехники загорелся в Бресте

В Бресте пожар произошел на складе пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

Склад пиротехники загорелся в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в областном центре в воскресенье, 18 января, в складском здании на улице Писателя Смирнова.

— Произошло загорание пиротехнических изделий, — предварительно сообщала пресс-служба МЧС.

В ведомстве сказали о пожаре около 17.30 вечера, а в 19.20 появилась информация о том, что возгорание на складе с пиротехникой удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.

— На месте происшествия работало девять единиц техники МЧС, — прокомментировали в ведомстве.

Также в МЧС сообщили, что здание, где произошел пожар, арендовали для хранения пиротехнических изделий, а также оказания услуг по ремонту автотранспорт.

Причину возгорания предстоит установить.

На видео, опубликованном МЧС, можно увидеть сильное задымление, также слышны звуки и хлопки, характерные для запуска пиротехнических изделий.

Накануне еще МЧС сказало о поисках 19-летнего парня, пропавшего в лесу под Минском 17 января.

Еще в Могилевском районе четыре человека погибли во время пожара в жилом доме. Позднее СК сообщил, что расследуется гибель мужчины, его двух дочек и гостя на пожаре под Могилевом.