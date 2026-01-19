«Работали девять машин МЧС». Склад пиротехники загорелся в Бресте

Склад пиротехники загорелся в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел в областном центре в воскресенье, 18 января, в складском здании на улице Писателя Смирнова.
— Произошло загорание пиротехнических изделий, — предварительно сообщала пресс-служба МЧС.
В ведомстве сказали о пожаре около 17.30 вечера, а в 19.20 появилась информация о том, что возгорание на складе с пиротехникой удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.
— На месте происшествия работало девять единиц техники МЧС, — прокомментировали в ведомстве.
Также в МЧС сообщили, что здание, где произошел пожар, арендовали для хранения пиротехнических изделий, а также оказания услуг по ремонту автотранспорт.
Причину возгорания предстоит установить.
На видео, опубликованном МЧС, можно увидеть сильное задымление, также слышны звуки и хлопки, характерные для запуска пиротехнических изделий.
