В Самарской области выпроводили из России 794 иностранца

В 2025 году в Самарской области судебные приставы выпроводили из России 794 иностранца. Их препроводили до пункта пропуска через государственную границу за нарушения законодательства РФ. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Отправились обратно домой на родину и те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно», — рассказали в пресс-службе.
Всего с начала 2026 года до границы проводили уже 14 человек. Для всех нарушителей въезд на территорию России будет закрыт на ближайшие пять лет.