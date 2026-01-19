В Хабаровске стартовала олимпиада по математике имени адмирала Невельского

Как и большинство ученических предметных соревнований, олимпиада имени адмирала Невельского проходит в два тура. Первый отборочный этап начался 12 января и продлится по 28 февраля. Его победители и призеры будут допущены во второй этап, который состоится 22 марта в «Лицее инновационных технологий».
«Цель олимпиады имени Невельского — это, в первую очередь, популяризация математики. Ребенку дается возможность решить нестандартные задания по математики и получить награду в виде денежного приза. Участие в олимпиаде принимают исключительно школьники Хабаровска», — рассказал соорганизатор олимпиады по математике имени адмирала Невельского Григорий Лесков в эфире программы «Утро с Губернией».
Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте olimpkhv.com/. Первый отборочный этап проводится 12 января по 28 февраля, второй заключительный этап — 22 марта.
Отметим, что участие в математической олимпиаде им. Невельского — это отличная возможность для школьников проверить свои силы, показать накопленный багаж знаний, защитить честь своего учебного заведения. Ну, а в случае победы — еще и получить денежное вознаграждение. Участие в Олимпиаде является добровольным и индивидуальным, без организационного взноса.