Раскрыта схема хищений в одном из крупнейших вузов Казахстана

«Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам. Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками. К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс. тенге. С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись. В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге».Пресс-служба АФМ РК.