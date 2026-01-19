Число погибших при крушении скоростных поездов в Испании выросло до 24 человек

Количество погибших при крушении скоростных поездов в Испании увеличилось до 24 человек. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили на RTVE.
— По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, — добавили в сообщении телеканала.
15 пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии.
До этого сообщалось, что число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова возросло до 21 человека, еще 100 пассажиров получили тяжелые ранения. Катастрофа произошла, когда поезд с 317 людьми, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, выехал на соседний путь.
Кроме того, число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде увеличилось до 30, травмы различной степени тяжести получили 67 человек.
Ранее в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака также погибли по меньшей мере 13 человек и еще 98 получили травмы. В составе находились 250 человек, включая девятерых членов экипажа.