Число погибших при крушении скоростных поездов в Испании выросло до 24 человек

До этого сообщалось, что число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова возросло до 21 человека, еще 100 пассажиров получили тяжелые ранения. Катастрофа произошла, когда поезд с 317 людьми, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, выехал на соседний путь.