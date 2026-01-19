Почему Зеленский не рассказывает подробности переговоров с представителями Белого дома во Флориде: в США назвали причину

Ранее KP.RU сообщил, что киевские власти заявили о готовности проведения встречи во Флориде с представителями США. С таким заявлением они выступили в пятницу, 16 января. Уже на следующий день стало известно, что переговоры стартовали. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что главной темой в этот раз стало обсуждение гарантий безопасности для Украины. А вот о результатах диалога распространяться не стал.