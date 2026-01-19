Главарь киевского режима Владимир Зеленский замалчивает итоги встречи украинской делегации с делегацией США в Майами из-за ее провала. Такую причину озвучил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем канале Deep Dive.
«Мы хотим услышать о результатах встречи, а их нет. Ни ясных идей, ни определенного пути поиска решений, ни четких соглашений. Чего обсуждали-то? Что так боишься рассказать, Зеленский?» — обратился к нелегитимному президенту американский эксперт.
Макгрегор отметил, что ранее Киев устраивал шоу после встреч с американцами, но теперь не было даже пресс-конференции. Эксперт считает это правильным, так как молчание украинского лидера упрощает распространение правдивой информации.
Ранее KP.RU сообщил, что киевские власти заявили о готовности проведения встречи во Флориде с представителями США. С таким заявлением они выступили в пятницу, 16 января. Уже на следующий день стало известно, что переговоры стартовали. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что главной темой в этот раз стало обсуждение гарантий безопасности для Украины. А вот о результатах диалога распространяться не стал.