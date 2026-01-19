Ричмонд
Спасатели опровергли сообщения о гибели лебедей на озере в Крыму

Сотрудники МЧС проверили информацию о погибающих птицах на озере Сасык-Сиваш.

Источник: ГУ МЧС России по Крыму

В Крыму опровергли информацию о том, что лебеди замерзли на озере Сасык-Сиваш. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС отправились на озеро Сасык-Сиваш для проверки сообщения о возможной угрозе для лебедей. Это произошло после того, как в Telegram-каналах и социальных сетях распространились сведения о гибели птиц.

«Прибывшие спасатели установили, что лебеди вовсе не были примерзшими ко льду и находились в полной безопасности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.