ГЖИ напомнила уезжавшим из Омска на каникулы, как сэкономить на услугах ЖКХ

Областная ГЖИ на своем Телеграм-канале выпустила памятку для граждан о том, как можно добиться перерасчета платежей за услуги ЖКХ, если они уезжали из дома на время новогодних каникул. Ведомство уточнило, что подать заявление на такой перерасчет можно, если зарегистрированные жильцы не проживали в квартире течение времени от пяти дней.
«Вывоз мусора — можно получить перерасчет. Свет, вода, газ — можно, но только если нет счетчиков и технической возможности их установить. Плата за отопление и общедомовые нужды не пересчитывается», — уточнили в ГЖИ.
Для перерасчета нужны вот такие документы: · Заявление в УК со сроками отъезда; · Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности; · Адресная справка о зарегистрированных жильцах; · Документ, подтверждающий период временного отсутствия в жилом помещении. Например, это могут быть билеты на поезд / самолет туда и обратно или счет из гостиницы; · Если нет счетчиков — акт об отсутствии технической возможности их установить.
Подать на перерасчет нужно в течение 30 дней после возвращения домой. Заявление в свободной форме и документы нужно направлять в управляющую или ресурсоснабжающую компанию через МФЦ или напрямую.
В заключение инспекция порекомендовала потребителям скачивать приложение «Госуслуги Дом», это полезно для работы советов домов и ведения расчетов за услуги ЖКХ.
