ГЖИ напомнила уезжавшим из Омска на каникулы, как сэкономить на услугах ЖКХ

Областная ГЖИ на своем Телеграм-канале выпустила памятку для граждан о том, как можно добиться перерасчета платежей за услуги ЖКХ, если они уезжали из дома на время новогодних каникул. Ведомство уточнило, что подать заявление на такой перерасчет можно, если зарегистрированные жильцы не проживали в квартире течение времени от пяти дней.