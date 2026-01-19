Диспетчер скорой помощи из ХМАО спасла жизнь ребенку по телефону

«15 января в Сургуте диспетчер скорой медицинской помощи Регина Зайнетдинова спасла жизнь десятимесячному ребенку, не выходя из диспетчерской. Мать сообщила, что малыш упал в ванной, находится без сознания и не реагирует. Вызов был оформлен мгновенно, ближайшая врачебная бригада направлена по адресу. При этом Регина осталась на линии с родителями», — сказано в сообщении.