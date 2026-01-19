Ричмонд
Диспетчер скорой помощи из ХМАО спасла жизнь ребенку по телефону

В Сургуте диспетчер скорой помощи спасла десятимесячного ребенка, который потерял сознание в ванной, объяснив родителям порядок действий по телефону. Об этом сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.

Диспетчер объяснила родителям, как привести в сознание малыша.

«15 января в Сургуте диспетчер скорой медицинской помощи Регина Зайнетдинова спасла жизнь десятимесячному ребенку, не выходя из диспетчерской. Мать сообщила, что малыш упал в ванной, находится без сознания и не реагирует. Вызов был оформлен мгновенно, ближайшая врачебная бригада направлена по адресу. При этом Регина осталась на линии с родителями», — сказано в сообщении.

Диспетчер объяснила родителям, как проводить искусственное дыхание, и уже через несколько секунд малыш задышал. К приезду скорой помощи ребенок был в сознании и находился в стабильном состоянии. Сейчас он продолжает лечение в Сургутском окружном центре охраны материнства и детства.