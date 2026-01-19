Ричмонд
Суд в Находке пресек опасные морские прогулки без лицензии

Перевозчик оштрафован на 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Находкинская транспортная прокуратура пресекла незаконные перевозки пассажиров по морю. Проверка показала, что индивидуальный предприниматель организовывал прогулки на судне «Галина» из бухты Гайдамак по заливу Восток без необходимой лицензии.

По иску прокурора суд официально признал эту деятельность незаконной. Теперь предприниматель не сможет возить людей до тех пор, пока не оформит все требуемые законом документы.

Ранее, по постановлению прокурора, перевозчик уже был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по статье за работу без лицензии в транспортной сфере.