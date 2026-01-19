Ричмонд
В культурной столице открылась выставка про Ростовскую область и ее художников

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Современное искусство Ростовской области».

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге в Музее Фаберже с 16 января по 12 апреля проходит выставка «Открытый мир. Современное искусство Ростовской области». Об этом рассказали в правительстве региона. В экспозиции — около 180 произведений донских художников.

— Этой выставкой мы открываем публике еще одно измерение красоты России — Дон, — отметил основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг.

Это часть цикла «Открытый мир», который посвящен 80-летию Великой Победы и показывает искусство российских регионов. На выставке собрали работы авторов из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Азова, а также художников, связанных с донской землей и ставших известными в Москве и Петербурге.

В культурной столице открылась выставка про Ростовскую область и ее художников. Фото: Правительство РО.

Посетителям покажут живопись, графику, скульптуру, коллажи, гобелены, инсталляции и арт-фото — от реализма до абстракционизма и метамодернизма.

Замгубернатора Ростовской области Андрей Фатеев подчеркнул, что проект дает возможность «показать многогранность нашего региона» и его культурную силу.

