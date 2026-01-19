Ричмонд
В Кургане автобус чуть не провалился в дыру у остановки в Заозерном. Видео

В Кургане на улице Витебского в 3 микрорайоне Заозерного у остановки образовалась дыра. Один из автобусов чуть не провалился. Об этом URA.RU сообщили читатели.

Асфальт провалился у остановки в Заозерном (архивное фото).

«Провалился асфальт на Витебского, 3 мкр, у дома 9 г, остановка “ул. Мостостроителей”. Там длинная история с ремонтом канализации. Вот, отремонтировали», — передают читатели, которые поделились видео с места..

Люди на остановках сигналили автобусу, чтобы тот остановился подальше от остановки, чтобы не попасть в дыру. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Водного Союза». Там сообщили, что сейчас провал в асфальте огорожен.