В Кургане автобус чуть не провалился в дыру у остановки в Заозерном. Видео

Асфальт провалился у остановки в Заозерном (архивное фото).
В Кургане на улице Витебского в 3 микрорайоне Заозерного у остановки образовалась дыра. Один из автобусов чуть не провалился. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Провалился асфальт на Витебского, 3 мкр, у дома 9 г, остановка “ул. Мостостроителей”. Там длинная история с ремонтом канализации. Вот, отремонтировали», — передают читатели, которые поделились видео с места..
Люди на остановках сигналили автобусу, чтобы тот остановился подальше от остановки, чтобы не попасть в дыру. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Водного Союза». Там сообщили, что сейчас провал в асфальте огорожен.