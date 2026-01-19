ЕС решился на жесткие меры против Трампа из-за Гренландии

Поводом для экстренной координации в Брюсселе стали заявления Дональда Трампа в его аккаунте в сети Truth Social. Американский президент объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные импортные пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти тарифы, по словам Трампа, будут действовать до достижения договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. С 1 июня ставка пошлин, как указал глава Белого дома, должна вырасти до 25%.