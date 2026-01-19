ЕС решился на жесткие меры против Трампа из-за Гренландии

Евросоюз обсуждает ответные пошлины против Дональда Трампа на фоне спора вокруг Гренландии.
Евросоюз готовит пакет жестких ответных мер против США, включая введение импортных пошлин на сумму до 93 млрд евро. Таким образом лидеры стран хотят снизить интерес американского президента Дональда Трампа к Гренландии. Об этом сообщает Politico.
«ЕС рассматривает далеко идущие торговые меры, включая пошлины на сумму 93 миллиарда евро против США, чтобы удержать Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией», — передают американские журналисты. Часть возможных мер, отметили собеседники издания, может обсуждаться публично, другие остаются закрытыми. На согласование дальнейших действий, по оценке одного из источников, может уйти от двух до трех дней.
Поводом для экстренной координации в Брюсселе стали заявления Дональда Трампа в его аккаунте в сети Truth Social. Американский президент объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные импортные пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти тарифы, по словам Трампа, будут действовать до достижения договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. С 1 июня ставка пошлин, как указал глава Белого дома, должна вырасти до 25%.