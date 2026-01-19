Педофил, пожизненно заключённый в хабаровской «Снежинке», требует пересмотра приговора из-за кражи

«В материалах суда говорится, что Чигиринских, в 2010 году осужденный за убийства и изнасилования, был также признан виновным в краже 2 тысяч рублей. В 2016 году в российское законодательство были внесены изменения, в том числе предусматривающие, что хищение на сумму до 2,5 тысяч рублей признается мелким и влечет административную ответственность», — сообщает издание.