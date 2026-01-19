Педофил, пожизненно заключённый в хабаровской «Снежинке», требует пересмотра приговора из-за кражи

Осужденный пожизненно за зверское убийство трех малолетних девочек житель Урала Николай Чигиринских обратился в суд с просьбой пересмотреть приговор по эпизоду мелкой кражи. Преступник ранее получил максимальный срок заключения за жестокие изнасилования и убийства детей в возрасте от 8 до 10 лет. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости (18+).
«В материалах суда говорится, что Чигиринских, в 2010 году осужденный за убийства и изнасилования, был также признан виновным в краже 2 тысяч рублей. В 2016 году в российское законодательство были внесены изменения, в том числе предусматривающие, что хищение на сумму до 2,5 тысяч рублей признается мелким и влечет административную ответственность», — сообщает издание.
Однако суды Хабаровского края отказались рассматривать данное обращение, посчитав требования необоснованными. Несмотря на отказ, заключённый смог добиться повторного изучения своего ходатайства, хотя дата нового заседания пока не назначена.
Напомним, что в январе 2010 года Николая Чигиринских признали виновным в убийстве трёх маленьких девочек и назначили ему пожизненное заключение. Экспертизы подтвердили наличие психологических расстройств у осуждённого, однако подчеркнули, что мужчина полностью отдавал отчёт своим действиям и понимал опасность совершаемого.
Как сообщало ИА AmurMedia, Свердловский областной суд вынес Николаю Чигиринских приговор — пожизненное заключение в колонии особого режима. Отбывает наказание первоуралец в ИК-6 Хабаровска (в народе — «Снежинка»).