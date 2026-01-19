Затишье перед бурей: В ИКИ РАН раскрыли прогноз космической погоды на неделю

На Солнце то и дело возникают вспышки. Наступившая неделя исключением не станет. Прогнозом космической погоды поделились специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Например, вторник, 20 января, в чем-то повторит понедельник, 19 января. Около шести утра начнется магнитная буря.
«Предварительно придёт к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4», — сообщили в лаборатории.
Потом обстановка будет спокойной. Среда, 21 января, пройдет в зеленой зоне, но уже 22 и 23 января жителей Земли ожидают пусть средние, но упорные магнитные бури, которые вполне могут перевалить из среднего состояния в экстремальное.
24 и 25 января будут спокойными. Но уже следующая неделя, обещают ученые, преподнесет сюрпризы.
Ранее сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров сообщил, что Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума.
В октябре прошлого года была зафиксирована аномальная магнитная буря. Она длилась так долго, что Земля успела к ней «адаптироваться». Со стороны Солнца дул плазменный «ветер» с очень высокой скоростью. Если обычная скорость плазменного потока — около 300 километров в секунду, то сейчас — около 700−800 километров в секунду, с порывами до 900 километров в секунду. То есть плазма за полторы секунды долетела бы из Москвы в Сочи.
Ведущий специалист «Центра ФОБОС», метеоролог Михаил Леус развеял миф о том, что многие люди ощущают недомогание во время магнитных бурь. По его словам, часто это вызвано самовнушением, а не действительным влиянием светила на наше здоровье.
При этом старший научный сотрудник отдела вариаций космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Наталия Шлык заявила, что разговоры об аномальных вспышках раздуты хотя бы потому, что далеко не каждая вспышка дает выброс корональной массы, который будет оказывать давление на магнитосферу Земли.
Ранее ученые в беседе с KP.RU раскрыли причины катаклизмов, которые о и дело возникают на Земле.