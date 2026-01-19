Затишье перед бурей: В ИКИ РАН раскрыли прогноз космической погоды на неделю

В октябре прошлого года была зафиксирована аномальная магнитная буря. Она длилась так долго, что Земля успела к ней «адаптироваться». Со стороны Солнца дул плазменный «ветер» с очень высокой скоростью. Если обычная скорость плазменного потока — около 300 километров в секунду, то сейчас — около 700−800 километров в секунду, с порывами до 900 километров в секунду. То есть плазма за полторы секунды долетела бы из Москвы в Сочи.