В Пермский край придут аномальные морозы

Пермский край на предстоящей неделе накроет мощное похолодание с отклонением от климатической нормы на 8−10 градусов. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог и я» в своем telegram-канале. По их данным, ближайшие дни станут самыми холодными с начала зимы и превзойдут предыдущие арктические вторжения по продолжительности и силе.