В Пермский край придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы придут в Прикамье.
Пермский край на предстоящей неделе накроет мощное похолодание с отклонением от климатической нормы на 8−10 градусов. Об этом сообщили авторы проекта «Метеоролог и я» в своем telegram-канале. По их данным, ближайшие дни станут самыми холодными с начала зимы и превзойдут предыдущие арктические вторжения по продолжительности и силе.
«Предстоящая неделя станет самой холодной с начала зимы, она превзойдет по продолжительности и интенсивности все предыдущие арктические вторжения, отклонение от климатической нормы составит 8−10 °С», — заявили авторы проекта «Метеоролог и я». Синоптики отмечают, что основную роль сыграет выход арктической воздушной массы и последующее установление мощного антициклона над территорией региона.
Сообщается, что в понедельник, 19 января, через край пройдет циклон. Он принесет снег и сплошную облачность по всей территории Пермского края. Ночью ожидается −10…-15 °С, днем −8…-13 °С. Ветер юго-западный, слабый, 1−6 м/с.
С 20 января в регион начнется вторжение арктического воздуха на фоне противостояния циклонов. Ночью температура опустится до −11…-16 °С, на севере края похолодает до −20…-25 °С. Днем прогнозируется резкое понижение температуры до −22…-27 °С, на юго-западе будет немного теплее — −15…-20 °С. Небольшой снег возможен на юге региона.
К среде, 21 января, антициклон займет всю территорию Пермского края. Ночью сохранится морозная погода с температурой −21…-26 °С, на северо-востоке столбики термометров покажут −26…-31 °С. Днем ожидается −14…-19 °С. Осадков в этот период не прогнозируется.
Пик холода придется на четверг, 22 января. Ночью температура опустится до −27…-32 °С, на северо-востоке края до −37 °С. Днем будет −25…-30 °С. В пятницу мороз усилится: ночью ожидается −30…-35 °С, местами на севере и в пониженных участках рельефа до −38 °С. Днем прогнозируется −27…-32 °С, на юго-западе −20…-25 °С. В эти дни будет малооблачно, без осадков.